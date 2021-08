Una donna è caduta dagli scogli all’isola di San Domino delle isole Tremiti sabato scorso 28 agosto riportando un trauma cranico.

Immediato è stato il soccorso della Guardia Costiera con il battello in dotazione della Delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti. Purtroppo però le particolari condizioni dell’intervento non hanno permesso di imbracare la persona ferita e si è scelto quindi di trasportarla sul battello pneumatico in banchina per il successivo trasferimento in ambulanza fino all’eliporto e il trasporto in elicottero all’ospedale di San Giovanni Rotondo per gli accertamenti del caso.

Ma non è stato l’unico intervento nella giornata di sabato da parte della delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti. Nel pomeriggio infatti dopo una segnalazione via radio sulla presenza di un gommone alla deriva con due persone a bordo che chiedevano aiuto, il battello della Guardia Costiera si è diretto immediatamente verso i due in difficoltà e ha trovato il gommone incagliato tra gli scogli.

Gli operatori della Guardia Costiera hanno quindi recuperato i naufraghi accertando che fossero in buone condizioni di salute e li ha trasportati in porto.

“La Guardia Costiera – si legge in una nota della Capitaneria – ricorda che per qualsiasi emergenza in mare è disponibile il numero gratuito 1530, sempre presente per la protezione del mare e di chi lo vive”.