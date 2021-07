Un concerto unico per la stagione di TermoliMusica e una serata da non dimenticare per la cittadina adriatica quella di sabato 10 luglio in cui di scena al Teatro Verde c’è stato il raffinato cantautore Joe Barbieri.

L’artista di origini napoletane ha sedotto il pubblico presente (numericamente scarso nonostante la grande occasione musicale) con un’esibizione intima che è sembrata quasi una sorta di dialogo tra lui e gli astanti. “È una serata nostra”, ha affermato non a caso il musicista che ha saputo creare una sinergia speciale con l’uditorio, invitandolo a canticchiare insieme a lui le sue canzoni.

Un Joe Barbieri quasi senza veli, che ha introdotto i suoi brani con aneddoti personali che hanno tratteggiato la sua vita, professionale ma non solo, a partire da quell’incontro di circa 30 anni fa che ha dato il la alla sua carriera. Per chi non lo sapesse, è stato il compianto Pino Daniele a dare credito a Barbieri che allora – ha raccontato – suonava con un gruppo improbabile, come spesso accade. Quasi 6 lustri sono passati da allora e 10 album che lo hanno condotto sin qui o, come ha più volte ripetuto lui durante la sua performance, “qui da voi a Termoli”. Qui infatti l’autore ha presentato il suo ultimo lavoro discografico dal nome che già dice molto: ‘Tratto da una storia vera’. La storia, evidentemente, è la sua e questo disco è un viaggio nella sua vita e nei suoi ricordi oltre che nelle suggestioni che hanno guidato il suo cammino.

‘Tratto da una storia vera’ è anche una sorta di abbraccio collettivo a molti artisti che hanno accompagnato Barbieri nel suo incedere nel mondo della musica. Tosca, Fabrizio Bosso, Carmen Consoli, Sergio Cammariere, il brasiliano Jaques Morelenbaum e molti altri. “È un disco di gratitudine” commenta a più riprese Barbieri dal palco – sui generis – del teatro immerso nel parco comunale di Termoli.

Il disco, che nella copertina ripropone un cuore in cui emergono tutte le ‘maravillas’ che hanno fatto di Barbieri l’artista elegante che oggi è, è stato registrato con molti di quei ‘compagni di viaggio’ ma a Termoli il cantautore ha potuto ricreare la situazione delle origini, di quando – solo con una chitarra, una matita e un foglio per lo spartito – quelle tracce musicali sono state scritte. “Questo mi restituisce una memoria pura di quei momenti”, così Barbieri seduto con la sua chitarra con cui – complice anche il suo tono di voce basso e da toni raccolti – ha saputo emozionare in maniera autentica. Molto sentito il brano ‘Tu, Io e Domani’ che in qualche modo chiude il cerchio e dà senso all’intero disco.

Memorabile anche l’omaggio a Lucio Dalla con ‘Felicità’, cantata assieme al pubblico in un estatico momento di bellezza ed emozione. Non poteva mancare, naturalmente, il tributo e alla sua Napoli e al Maestro Pino Daniele di cui Barbieri ha proposto ‘Lazzari felici’.

Un evento inedito specie perché inserito nella tradizione ‘classica’ delle manifestazioni di TermoliMusica organizzate dall’instancabile Maestro Pino Nese che però, in questa edizione del 2020 (il concerto doveva tenersi a dicembre ma è stato rinviato causa Covid), ha saputo regalare anche delle innovazioni e delle incursioni in generi diversi.

L’evento è stato aperto dal concerto – quello sì un classico di TermoliMusica – degli enfant prodige del duo Nese (Christian Pio e Massimiliano) che per l’occasione sono stati accompagnati al piano da Noemi Carotenuto.