Da venerdì ad oggi molti bagnanti del litorale molisano si sono insospettiti per una colorazione anomala del mare. Ruggine, marrone-verde, giallastra: così è stata descritto il colore dell’acqua marina e notato sia a Termoli (in particolare a Nord) che a Petacciato. Oggi arriva la precisazione dell’Arpa Molise, che si occupa delle analisi ambientali e anche di quelle delle acque. Ebbene, si è in presenza della fioritura di una microalga, del tutto innocua per i bagnanti che dunque possono stare tranquilli.

“Nel pomeriggio del giorno 23 luglio la Capitaneria di Porto ha consegnato all’Arpa Molise due campioni di acqua di mare prelevati lungo il litorale nord di Termoli, che presentavano colorazione giallastra tendente al bruno. Dai primi accertamenti svolti è emerso che il fenomeno è dovuto ad una fioritura di microalghe.

Dalle caratteristiche che presenta il fenomeno e dalla segnalazione di eventi analoghi in molti tratti della costa Adriatica, appare plausibile che la microalga interessata sia la Fibrocapsa japonica, innocua per i bagnanti e che, in termini ambientali, non determina specifiche anomalie.

Fibrocapsa japonica è un’alga microscopica unicellulare appartenente alla famiglia delle Raphydophyceae. La prima segnalazione della sua presenza nelle acque marine italiane risale al 1994 e negli anni passati è stata segnalata anche lungo la costa molisana. Il fenomeno si manifesta nei mesi estivi (luglio e agosto) ed è caratterizzato da un progressivo intorbidimento dell’acqua, che assume, poi, una colorazione dal rosso al marrone, che può estendersi anche per alcune centinaia di metri”.

Spiegazione (scientifica) esauriente e rassicurante. Peccato che il colore del mare non incentivi affatto i bagni. Complice anche la giornata afosa, connotata da vento garbino e nuvole.