Prenotare i biglietti per Tremiti online e salire a bordo semplicemente presentando lo smartphone con il tagliando ricevuto via mail. È il nuovo sistema di prenotazioni on-line varato dalla Guidotti Ships, la società a capo del catamarano Zenit che collega giornalmente Termoli con le isole Tremiti durante tutto il periodo della bella stagione.

La presentazione è avvenuta in conferenza stampa stamane 1 giugno in sala consiliare alla presenza del titolare della società, l’imprenditore termolese Domenico Guidotti, e l’assessore al Turismo del Comune di Termoli, Michele Barile.

“Abbiamo deciso di lanciare il sistema di acquisti on-line per una doppia ragione – ha spiegato Guidotti -. Innanzitutto per il discorso di evitare affollamenti in biglietteria e quindi possibili assembramenti da evitare per il covid. Inoltre abbiamo voluto offrire un servizio utile sia per i termolesi che per i turisti“.

L’imprenditore ha spiegato l’idea alla base del nuovo servizio di booking on line. “Quante volte capita, mentre si è a passeggio la sera o si va a cena con gli amici, di voler organizzare una gita alle isole Tremiti per il giorno dopo? Fino ad oggi c’era il problema di dover fare i biglietti la mattina seguente, correre in biglietteria magari andando in netto anticipo e facendo una lunga fila. Tutto questo adesso può essere eliminato perché si può prenotare il proprio posto a bordo dello Zenit via Internet, pagando con carta di credito o tramite PayPal. Quindi si riceve il biglietto via mail e il giorno della partenza ci si può semplicemente presentare all’imbarco mostrando il QR Code presente sul biglietto digitale e salire comodamente a bordo”.

La GS Travel collega Termoli alle isole Tremiti (isola di San Nicola) con appena 50 minuti di viaggio, fornendo un servizio molto importante per il turismo termolese che giova molto di questi collegamenti estivi, ma non solo. “Stiamo inoltre lavorando anche per riproporre la tratta Termoli-Ploce, così da collegare il Molise alla Croazia a settembre. Stiamo attendendo buone notizie per quanto riguarda le autorizzazioni” fa sapere Guidotti.