Dispersi al torrente Quirino 3 escursionisti termolesi: ricerche difficili, timori per il buio

Tre escursionisti termolesi impegnati in una arrampicata sulle Gole del Torrente Quirino, lungo le montagne di Guardiaregia, sono dispersi da questo pomeriggio 8 maggio. L’allarme è scattato intorno alle ore 19 e 30, quando sono state avviate le ricerche per rintracciarli e portarli in salvo.

Si tratta, secondo quanto si apprende, di tre escursionisti esperti, con una età compresa fra i 50 e 60 anni. Erano insieme ad altre persone per scalare la montagna di Guardiaregia, loro hanno deciso di scendere la parte rocciosa che dà su Campochiaro quando, dopo tre ore, non sono arrivati giù. Pertanto è scattato l’allarme e quindi le ricerche, che sono in corso e che col calare della notte si sono fatte difficili, accompagnate da timori.

Se ne stanno occupando i Vigili del Fuoco con le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) giunte sul posto, dove ci sono anche i carabinieri di Guardiaregia.

Seguono aggiornamenti