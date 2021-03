La Colomba tra tradizione e innovazione, a Verona anche il molisano Stefano Priolo

Il pastry chef molisano Stefano Priolo Panificio, titolare di Casa Priolo srl, lunedì prossimo, 15 Marzo, alle 9.30 parteciperà al Polin Group di Verona al simposio “La Colomba tra tradizione e innovazione” promosso dall’Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano.

Il seminario, che si svolgerà nel rispetto delle norme Anti Covid-19, vedrà protagonisti l’Accademia, Conpait, e Richemont Club Italia. I sodalizi avranno due team ciascuno, formati complessivamente da cinque Maestri, ognuno di questi ultimi presenterà un elemento della colomba tra tradizione e innovazione, illustrando anche temi di attualità formativa, come gli ingredienti, la lavorazione del lievito madre, l’impasto, la glassa, il packaging, la digitalizzazione e l’e-commerce.

Stefano Priolo farà parte del Club Richemont con una nuovissima colomba innovativa. Le tre associazioni con i Maestri partecipanti, sono le seguenti: Team Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, referente: Paolo Sacchetti (membro del Consiglio direttivo) – Colomba Tradizionale, formata dai Maestri: Achille Zoia e Vincenzo Santoro – Colomba Innovativa, formata dai Maestri: Salvatore De Riso, Vincenzo Tiri e Denis Dianin; Team Richemont Club Italia, referente: Fabrizio Zucchi (vicepresidente) – Colomba Tradizionale, formata dai Maestri: Beniamino Bazzoli e Patrick Zanesi – Colomba Innovativa, Formata dai Maestri: Paolo Piantoni, Daniele Scarpa e Stefano Priolo; Team Conpait, referente: Angelo Musolino (presidente) – Colomba Tradizionale, formata dai Maestri: Valerio Vullo e Filippo Cuttone – Colomba Innovativa, formata dai Maestri: Antonio Chiera, Angelo Di Masso e Giorgio Derme.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dell’Accademia dei maestri del lievito madre – ha spiegato Fabrizio Zucchi, vicepresidente Richemont Club Italia, associazione cui è iscritto Priolo – perché crediamo che dal confronto nascano nuove opportunità per tutti”.

Il simposio “La colomba tra tradizione e innovazione” è uno degli appuntamenti programmati dall’Accademia dei Maestri del lievito madre e del panettone italiano in vista della finale di Panettone World Championship che si svolgerà a ottobre prossimo ad HostMilano, la fiera mondiale della ristorazione dell’accoglienza.

“E’ senza dubbio una grande soddisfazione professionale partecipare come protagonista ad un simposio di tale importanza nazionale che vede la partecipazione di maestri di spessore internazionale – ha commentato Stefano Priolo -, un evento in cui la condivisione delle conoscenze, la ricerca per esaltare la qualità e l’eccellenza della nostra artigianalità saranno fondamentali per migliorare e crescere, perché soltanto collaborando e restando uniti si potrà tornare alla normalità, e sperare in una ripartenza e in futuro migliore”.

D’altronde la colomba, dolce tipico della Santa Pasqua, racchiude in sé molti simboli: condivisione, unione, pace e speranza. Sarà possibile seguire l’evento su TgCom24 in collegamento live streaming, iscrivendosi al webinar gratuito al link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DVIIm9PMQhu9ivZme9sSxQ .