Due delfini che saltano e si tuffano, giocando fra le onde del mare del porto di Termoli. Una domenica mattina da ricordare ma per pochi intimi che hanno avuto l’occasione di guardare dal vivo o filmare la danza di due delfini a poche decine di metri dalla banchina dell’imbarco per le isole Tremiti.

Erano le 8 circa di oggi, 10 gennaio, quando dalle onde sono emersi a ripetizione due delfini che all’apparenza stavano giocando tra loro, emergendo di tanto in tanto in superficie.

Inconfondibili le pinne tipiche di uno degli animali più amati dall’uomo. Uno spettacolo da vedere e rivedere grazie a un video girato da un lettore di Primonumero.it, Fabio Cavaliere, e gentilmente messo a disposizione di tutti.

Per Termoli la danza dei delfini non è proprio una rarità. Altre volte questi splendidi mammiferi sono stati avvistati al largo, da chi va in barca, mentre è molto più insolito vederli a poca distanza dai pescherecci ancorati in porto.

