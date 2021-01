La sorpresa è arrivata tra la fine del 2020 e i primi giorni del nuovo anno. Ed è stata assai amara per i cittadini del capoluogo che si sono lasciati alle spalle un anno terribile con effetti nefasti anche sull’economia locale.

Nelle cassette dei campobassano sono stati recapitati in questi giorni gli avvisi di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la Tari, per il 2020. Si tratta, però, di un conguaglio che i contribuenti dovranno versare alla luce di un adeguamento delle tariffe che ha comportato l’aumento del costo delle bollette dell’immondizia.

Era stato tutto già previsto: lo scorso settembre, accompagnato dalle polemiche di una parte dell’opposizione, il Consiglio Comunale ha approvato il piano economico finanziario che includeva le modifiche delle tariffe così come imposto dalle Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che un anno fa – il primo gennaio 2020 – ha stabilito nuovi criteri sia per il calcolo della Tari che per i metodi da utilizzare. In quella occasione l’ex assessore al bilancio Massimo Sabusco parlò di un possibile aumento delle bollette dei rifiuti tra il 9 e il 13%.

E in questi giorni i campobassani stanno toccando con mano gli effetti dell’approvazione di quel provvedimento da parte dell’assise civica: dovranno mettere mano al portafoglio per saldare il conto che in alcuni casi è particolarmente elevato: c’è chi ad esempio dovrà pagare oltre 600 euro per la Tari della propria abitazione e dell’ufficio in cui si esercita la propria professione, in altri casi i conguagli si aggirano sugli 80 euro. Insomma un inizio anno indimenticabile per i risparmi – già risicati – delle famiglie Campobasso.