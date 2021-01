Calcio, Piero Di Cristinzi confermato alla guida della Lega Dilettanti Molise

La storia

Il signor Colesanti svolge un ruolo prezioso per la comunità scolastica del paese: è da cinque anni l'insostituibile figura che garantisce l'ingresso e l'uscita in sicurezza degli alunni dall'edificio scolastico, ma anche il fotografo di momenti importanti della didattica e l'organizzatore di eventi che coinvolgono i più piccoli. Durante le festività natalizie ha promosso ben 15 tombolate on line con i bambini e la sera di San Silvestro non è mancato un brindisi a distanza con i loro genitori. Ovviamente tutto sul web.