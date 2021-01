Appello dei prof molisani per continuare la Dad. “Quadro pandemico serio, non rischiamo diritto alla salute”

I docenti dei licei e degli Istituti superiori della regione Molise sottoscrivono un appello in cui chiedono di prolungare l’attività di didattica a distanza almeno fino a fine gennaio, aspettando dati più confortanti sull’andamento del contagio. Questo “a fronte del quadro pandemico attuale che a detta tanto degli esperti quanto dei dati raccolti proprio in queste settimane entra nel pieno e nella peggiore delle sue fasi”.

Diversi i prof dei licei, degli istituti tecnici e specialistici sia di Campobasso ce di Isernia e Termoli che hanno firmato la richiesta, destinata in primis al Governatore della regione Molise Donato Toma affinchè con apposita ordinanza possa prolungare la Dad anche oltre questa settimana.

Lo scorso 12 gennaio il presidente della Giunta Regionale infatti aveva annunciato il rientro in classe per il 18 gennaio, come accadrà per gran parte d’Italia.

I docenti, fra i quali Bibiana Chierchia, Adele Fraracci, Antonella Presutti (tanto per citarne alcuni) chiedono di “rientrare in classe, lavorando in didattica digitale integrata – di cui è bene precisare il significato dato che se ne fa spesso un utilizzo sbagliato: didattica mista, a distanza e in presenza – solo quando sarà possibile farla in sicurezza con un solo turno di entrata, secondo le percentuali di studenti fissate” e “Invitano a evitare quei diktat da parte dei vari soggetti che incidono negativamente sull’organizzazione del tempo scuola e sull’efficacia didattica, in particolare determinando ulteriori complicazioni di ordine logistico e organizzativo agli studenti pendolari e agli studenti con bisogni educativi speciali, al personale ATA e ai docenti”.

“Sul versante del numero delle classi, delle stabilizzazioni dei docenti, dei trasporti e quant’altro – aggiungono i prof – nulla è stato fatto per 10 mesi, salvo ora dirci che c’è finalmente stato il potenziamento dei trasporti extraurbani, tutto da verificare volendo rispettare il parametro del turno e orario univoci a scuola”.

I docenti firmatari dell’appello “esigono la individuazione di corse di autobus da potenziare e dedicare ai soli studenti negli orari di ingresso e uscita dagli edifici scolastici. Corse distinte per destinazione, oltre che proporzionate in base al numero dell’utenza”.