Raccolta differenziata, disponibili i nuovi calendari Rieco per il 2021

Campobasso

La recente scomparsa del dottore Sergio Zarrilli ha lasciato circa 900 bambini e ragazzi senza un medico di riferimento. Nello studio di via Pascoli, dove il 65enne professionista operava, si offre temporaneamente assistenza in attesa che l'Asrem attivi la procedura per la riassegnazione del pediatra di base. Ma a causa della forte denatalità registrata in Molise non verrà nominato un nuovo pediatra: in regione il rapporto medico/bambino è sbilanciato e per questo la giovane utenza del medico campobassano deceduto sarà spalmata sui pochi pediatri liberi. Tra paure, dubbi e incertezze sui tempi anche i colleghi della Federazione si sono messi a disposizione delle famiglie in attesa di una soluzione definitiva.