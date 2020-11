Il bilancio giornaliero dell’epidemia da coronavirus in Molise fa segnare 93 nuovi positivi su 673 tamponi processati. Ieri erano stati accertati 102 nuovi casi su 701 tamponi.

La giornata odierna fa segnare anche 5 nuovi ricoveri con una persona trasferita in Terapia Intensiva. Due sono invece le persone dimesse dall’ospedale Cardarelli. Ora le persone ricoverate sono ben 30. C’è infine un solo guarito.

GLI ATTUALI POSITIVI COMUNE PER COMUNE – CLICCA QUI PER L’ELENCO

I NUOVI CASI

Come detto sono 93 i nuovi contagi emersi nelle ultime ore. E’ purtroppo Larino a far segnare il più alto numero di nuovi positivi, ben 21. Di questi, 11 arrivano da cosiddetto cluster noto e si riferiscono con tutta probabilità agli alunni trovati positivi. Altri 10 contagi invece si riferiscono al carcere di Larino, con un totale che ora nella Casa circondariale è di ben 29 casi di Sars-Cov-2.

Fra i comuni che fanno segnare altri aumenti importanti di casi ci sono Montaquila con 8, Portocannone a quota 7, Termoli, Isernia e Colletorto con 6 nuove positività ciascuno, Campomarino con 5 contagi, Campobasso e Guglionesi con 4 casi. Poi 2 positivi a Bojano, Castelpetroso, Montenero Val Cocchiara, Sant’Agapito.

Infine un nuovo caso a Bagnoli del Trigno, Frosolone, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Pozzilli, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, Santa Maria del Molise, Sant’Angelo Limosano, Sesto Campano, Toro, Vastogirardi e Venafro.

LA SITUAZIONE IN OSPEDALE

Salgono a quota 30 i ricoveri, dei quali 24 in Malattie infettive e 6 in Rianimazione. Oggi una persona di Larino è stata trasferita in Terapia Intensiva, mentre hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale per l’aggravarsi delle condizioni legate alla Covid-19 cinque nuovi pazienti provenienti da Castelpetroso, Isernia, Capracotta, Riccia e Montaquila. Dimessi da Malattie Infettive due pazienti, rispettivamente di Termoli e Oratino.

L’unico guarito odierno è di Termoli.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 2 NOVEMBRE

– 1259 i casi attualmente positivi (594 nella provincia di Campobasso, 662 in quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 1990 sono i tamponi positivi (1170 nella provincia di Campobasso, 795 in quella di Isernia e 25 di altre regioni)

– 61.642 i tamponi eseguiti di cui 55.309 negativi. 4344 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 30 ricoverati: 24 in Malattie Infettive (9 della provincia di Campobasso, 12 di quella di Isernia e 3 di fuori regione) e 6 in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia)

– Sono 1229 i pazienti in isolamento domiciliare (1211) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (15) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (3)

– 690 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (553 della provincia di Campobasso, 117 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 41 i pazienti deceduti con Coronavirus (23 della provincia di Campobasso, 16 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 945 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (375 Bojano, 254 Larino e 316 Venafro)

– 1322 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

I DATI NAZIONALI

Nella giornata di oggi 2 novembre, stando al bollettino quotidiano del Ministero della Salute, sono stati rilevati 22.253 nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 135.731 tamponi processati. Viceversa nella giornata di ieri erano emersi 29.907 contagi su 183.457 tamponi, quasi 50mila test in più dunque.

Sempre restando a oggi, si sono registrati 233 decessi, mentre ieri erano stati 208. Aumentano di +83 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri +96). I ricoveri ordinari invece salgono di +938 (ieri +936).