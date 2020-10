‘Tao’, nasce la web radio tutta molisana: dal pop anni ’70 alle sigle dei cartoni

Una nuovissima e molisanissima web radio da oggi, 5 ottobre, parte con una programmazione giornaliera. Eccola qui, Tao Radio – La Radio degli Artisti – che coinvolge musicisti, tecnici del suono, speaker, fotografi, videografi e tanti altri artisti di natura diversa, tutti uniti nella realizzazione di una produzione firmata Tao studios, l’Ufficio delle Arti con sede a Ferrazzano. Tutti giovani e vogliosi di aprire una strada fresca e innovativa. Come si può seguire? Semplice, collegandosi al sito www.taoradio.it: si attiverà la diretta streaming della Tao Radio-ON AIR, tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.00.

La partenza questa mattina, con il programma inaugurale ‘Gioventù Bruciata’, condotto da ‘The Voice, Sfera & pasta e Padre Lino’, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 07.30, con replica dalle 19.00. Un programma trash con i mash up più ‘cafoni’, i trapper romantici, le improbabili canzoni indie di Sfera & pasta, gli ‘scleri di un prete terrone’, i grandi classici internazionali rovinati in stile Pavarotti e friends e gli artisti emergenti di Spotify. Sempre il lunedì, in programmazione dalle 18.00 ‘Non solo Cristina D’Avena’, uno show condotto da Jesus, Emy e Creamy e dedicato a tutti i nati degli anni ‘80 e ’90. Una sorta di operazione nostalgia con tutte le sigle dei cartoni dell’infanzia. Il programma andrà in replica la domenica alle 12.

Ce n’è per tutti i gusti. Il martedì alle 18 spazio alle cover dei cantautori e alle band emergenti con ‘Dai Diamanti Non Nasce Niente’. Ogni puntata, condotta da Valpage, vedrà uno speciale dedicato a un cantautore italiano del passato e un focus su di un artista da scoprire. Tutti i mercoledì dalle andrà in onda ‘Soundtrack’, fatto apposta per gli appassionati di cinema e di musica: i conduttori Cocai e Kory si dedicheranno ai compositori che hanno fatto grande la storia del grande schermo.

E ancora, il giovedì c’è ‘Made in Molise’ condotto da Scarlett, uno show che punta tutto su cantautori, cantautrici, band e cantanti della nostra regione con almeno una pubblicazione alle spalle. Sigla della trasmissione un gioiello della canzone satirica molisana: ‘Forst Ross’ dei ragazzi del CalcioCavallo F.C. Molise. Jesus e Antonio Menichella con ‘Prog On’ saranno invece in onda tutti i venerdì dalle 18.00 e in replica il sabato alle 11:00 in uno show che vedrà protagonista il Pop degli anni ‘70. Dai Genesis ai Pink Floyd, dalla Pfm al Banco del Mutuo Soccorso fino ad arrivare ai Progsters contemporanei che si esibiranno live in trasmissione.

Il sabato sarà la volta di ‘Visioni’, condotto da The Voice, un programma di cultura sui miti della storia della filosofia, da Parmenide a Nietzsche, che affronterà anche il tema di come le immagini dei miti abbiano influenzato l’immaginario collettivo. Ogni sera, a partire dalle 19.00, tutti i podcast saranno pubblicati sulle piattaforme musicali Spreaker e Spotify. Per seguire gli aggiornamenti e la programmazione è possibile collegarsi al sito www.taoradio.it o alla pagina www.facebook.com/TAOradio20 e scoprire gli altri show in programmazione con i nostri conduttori, tra i quali si aggiungono Negramara e Zio Nocino.

Infine, all’interno del palinsesto, è presente il servizio di RePlay, dove ogni sabato sarà possibile ascoltare o riascoltare gli show settimanali andati in onda. FdS