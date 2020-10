Stretta sui tifosi, il Campobasso corregge il tiro: “Ingresso assicurato agli abbonati”

Non c’è dubbio. La notizia di una possibile stretta sul numero di tifosi consentiti domenica allo stadio di contrada Selvapiana per la partita contro il Montegiorgio ha messo in subbuglio la piazza. E così la società rossoblù è stata costretta a correggere il tiro per garantire l’ingresso quanto meno agli abbonati.

Ci sono le nuove direttive stabilite nell’ultimo dpcm approvato dal Governo da rispettare e che fissano una riduzione nel numero di spettatori consentito negli stadi. La percentuale consentita rispetto alla capienza degli impianti sportivi è del 15%, come riportato qualche ora fa. Dunque, a Selvapiana possono entrare al massimo 600 persone, dal momento che la capienza è intorno ai 4mila.

Ecco perchè si era posto il problema relativo agli abbonati: quasi 700, almeno stando alle cifre riferite questa mattina da fonti della società rossoblù contattate da Primonumero. Il club però è stato costretto a correggere il tiro poco dopo: “Il numero di coloro che hanno sottoscritto un abbonamento – hanno riferito dal sodalizio rossoblù – è più basso: sono state sottoscritte 590 tessere totali, circa una settantina in meno”.

Il che consentirà di rispettare i nuovi limiti fissati nel dpcm senza correre il rischio di escludere qualcuno: il club rossoblù, che sta lavorando in sinergia con le istituzioni, vuole far sapere a tutti i tifosi che in occasione della gara di domenica 18 ottobre contro il Montegiorgio l’ingresso è assicurato per tutti gli abbonati.

Inoltre, si cercherà – sempre in concerto con forze dell’ordine e istituzioni – di poter allargare la capienza fino a mille posti, provando ad ottenere una deroga. Fermo restando che il Dpcm parla chiaro e stabilisce che il massimo consentito in tutti gli stadi è il 15% della capienza.