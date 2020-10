Contagio all’Istituto Professionale di Montenero, sindaca chiude la scuola

Cronache

Cinque degli otto comuni facenti parte del Consorzio industriale termolese non sono in regola con i versamenti delle rispettive quote. Cavillo burocratico che non consente, per Statuto, la costituzione dell’assemblea. Niente Consiglio generale e niente elezione del nuovo Presidente e Comitato direttivo oggi. La verifica è stata chiesta in via preliminare da Raffaele Primiani, sindaco di Ururi, uno dei tre enti in regola. Tutto rinviato a mercoledì 28 ottobre, a patto che gli enti comunali morosi saldino il loro debito.