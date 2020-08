I Lupi affrontano in amichevole il Trastevere. Il ds De Angelis al lavoro per il centravanti

Seconda amichevole, o allenamento congiunto come si usa dire in questa estate covidiana, per il Campobasso. Domani pomeriggio, 25 agosto, alle ore 16.00 al campo di Palena, l’avversaria di turno sarà il Trastevere. Formazione laziale del girone G che negli ultimi tempi ha allestito organici di tutto rispetto. Dunque, un test sicuramente probante per Bontà e compagni.

Nella prima e finora unica amichevole del ritiro pre-campionato, i rossoblù hanno battuto i pescaresi del Delfino Flacco con il risultato di 4-1, evidenziando sprazzi di bel gioco ma anche gambe pesanti, giustamente, dovute ai carichi di lavoro di questi giorni. Infatti, lo staff tecnico ha imposto doppie sedute quotidiane.

Dopo l’arrivo di Vittorio Esposito, il direttore sportivo Stefano De Angelis si concentra sulla prima punta e sugli under che dovranno rinforzare una rosa che è ancora risicata nei numeri seppure parta da una base importante.