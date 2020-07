Era affidato in prova ai servizi sociali ma ora è in carcere. La Polizia di Stato di Termoli ha arrestato nelle scorse ore un giovane della cittadina adriatica per violazione della misura alternativa alla detenzione – quella dell’affidamento in prova ai servizi sociali – a cui era stato sottoposto. Il giovane era stato condannato per i reati di rapina e spaccio di sostanze stupefacenti ma il giudice aveva stabilito per lui la pena alternativa.

Pena che gli è stata revocata quando la Polizia lo ha ‘beccato’, a seguito di controlli, in possesso di droga pronta allo spaccio e in compagnia di persone pregiudicate.

Dunque la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza delle prescrizioni a cui il ragazzo era sottoposto. Considerata anche la ‘pericolosità sociale’ del soggetto, l’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso ha deciso di revocare il beneficio della misura alternativa alla detenzione, e per l’uomo si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Isernia.