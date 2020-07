Si rinnova la segreteria della SS Città di Campobasso. L’incarico da segretario generale, nella scorsa stagione svolto egregiamente da Nicola Buracchio, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della società, è stato affidato in questi giorni a Mario Colalillo. Dirigente del Bojano nelle ultime tre stagioni, Colalillo è un professionista conosciuto e stimato da tutto l’ambiente sportivo molisano, ed è pronto a mettere a disposizione del Campobasso tutta la propria esperienza ultra ventennale cominciata all’età di soli 15 anni.

Per i biancorossi matesini ha curato la segreteria anche dal ‘95 al 2007. Importante anche il suo lavoro da segretario del Campobasso nella stagione di Serie D 2005/06. Per Colalillo, quindi, si tratta di un gradito ritorno. I colori rossoblù, inoltre, li ha seguiti in questi ultimi anni da giornalista sportivo per le redazioni di Primo Piano Molise e Teleregione, seguendo le sorti della squadra in ogni stagione, compresa quella della rinascita, risultando tra i primi sottoscrittori dell’azionariato popolare.

Insomma con i Lupi un legame forte e passionale, sancito dal nuovo importante incarico. “Ho subito intravisto solidità e professionalità da parte del club – dichiara il neo segretario -. Nell’accettare l’incarico ha prevalso la voglia di misurarmi in una realtà ambiziosa e importante. Mi piace il modo con il quale questa società lavora perché riesce ad avere una visione d’azienda ma senza mai perdere di vista i risultati e la passione dei tifosi. Sono convinto che si possa lavorare bene. Sono affascinato da questo modo di intendere lo sport e sono pronto a dare il mio contributo affinché il lavoro della società venga svolto nel migliore dei modi. Ringrazio la dirigenza per avermi dato questa chance”.