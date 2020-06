Vietri centro Covid, incontro Leu al Ministero. “Il risultato è a portata di mano”

Il Covid Hospital a Larino, nella struttura del Vietri, sempre più “vicino”. L’ipotesi, in attesa del responso finale da Roma, prende sempre più piede. Oggi si è tenuto un incontro tra la delegazione di LeU Molise e la struttura del Ministero della Salute per discutere di Larino quale Centro di riferimento Regionale per il Covid-19 e malattie infettive.

“Abbiamo incontrato il Ministro Roberto Speranza e ci siamo confrontati con la struttura del Ministero della Salute, trovando ampia convergenza sulle questioni poste” commentano a margine il Segretario Regionale Sinistra Italiana Molise Vincenzo Notarangelo (ex sindaco di Larino) e il segretario Regionale Articolo 1 Francesco Totaro, che ringraziano l’onorevole Massimo Paulucci, capo della segreteria politica del Ministro, “con il quale ci siamo lungamente confrontati sul progetto del Centro Covid-19 a Larino”.

La sintesi dell’incontro: allo stato il progetto sul Vietri “appare l’unica proposta concreta per il Molise per garantire l’effettività del diritto alla salute ed alla sanità pubblica di qualità per i suoi cittadini”. Ampia soddisfazione espressa per la discussione al Ministero. “Torniamo in Molise molto più fiduciosi e continueremo a lavorare per il Vietri, sicuri che il risultato è ormai a portata di mano” concludono Notarangelo e Totaro.