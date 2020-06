L’Ufficio Tecnico del Comune di Termoli e la società Acea Molise (ex Crea Gestioni) hanno voluto chiarire la situazione del depuratore del porto di Termoli.

“Si smentisce categoricamente che presso il depuratore del porto sia in atto un’attività volta ‘a prelevare reflui per smaltirli altrove’. Si precisa anche che al momento sono in corso operazioni straordinarie di rimozione di accumuli di fanghi (parte solida dei reflui) al fine di migliorare e potenziare la capacità depurativa dell’impianto.

Quindi non si stanno prelevando reflui che peraltro hanno consistenza semi liquida e non solida per smaltirli altrove, ma si sta semplicemente effettuando una pulizia straordinaria delle parti del depuratore ove eventuali ostruzioni, per presenza di addensamenti di masse, possono provocare difetti di funzionamento al processo depurativo.

Tali interventi, mai eseguiti negli anni precedenti, sono stati sollecitati da parte del Comune Termoli e concordati con il gestore dell’impianto anche in considerazione del rifacimento della condotta principale.

L’esecuzione dei lavori garantirà una maggiore efficienza di funzionamento dell’impianto e della depurazione”.

Il Comune conclude rendendo noto che “a breve saranno avviate le procedure che porteranno alla definitiva dismissione dell’impianto”.