Il depuratore del porto di Termoli, come è noto da tempo, non ce la fa a smaltire tutti i liquami provenienti dalle case, dagli uffici e dai negozi del centro città. Così da qualche tempo al porto è facile notare un grosso camion che si piazza proprio all’ingresso dell’impianto. Per fare cosa? Per prelevare proprio quei reflui e smaltirli altrove.

In questi giorni d’estate purtroppo è tornato puntuale anche l’olezzo da voltastomaco proveniente proprio dal depuratore portuale, capace di infestare l’intero Borgo antico e in qualche caso persino un tratto della zona ottocentesca di Termoli.

Purtroppo sarà così finché non avverrà l’auspicata delocalizzazione dell’impianto, sulla quale il Comune di Termoli sta lavorando da tempo e ha già ottenuto dalla Regione Molise una parte dei finanziamenti necessari per realizzare l’opera, spostando di fatto i reflui dal centro all’impianto di Pantano Basso.

Ma nel frattempo si pone il problema di come smaltire quei liquami, data l’incapacità dell’impianto vecchio di 40 anni circa, di assolvere al proprio compito.

Così come per diverse altre operazioni, l’Acea che è l’azienda concessionaria del servizio idrico e fognario di Termoli, ha subappaltato i lavori che volgarmente si possono definire di autospurgo.

Per cui periodicamente un grosso mezzo Atex che svolge sia da escavatore a risucchio che da cisterna per poter prelevare i liquami e poi trasportarli altrove. L’azienda scelta è la Sida Servizi Ecologici di Lamezia Terme, specializzata proprio nell’aspirazione di fanghi e liquami, nonché nell’autospurgo e nel trasporto di rifiuti.

L’operazione viene svolta in pieno giorno, come si può vedere dalle immagini realizzate in una mattina di inizio giugno dal Borgo antico, e con i cancelli del depuratore aperti. Inutile dire che l’odore che fuoriesce non è proprio un incentivo a fare un giro nel Paese vecchio o una passeggiata fra i Trabucchi.