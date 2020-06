Primo sabato di centro chiuso al traffico: parcheggio introvabile e locali pieni

Il primo sabato sera ‘estivo’ a Termoli ha riversato in centro tantissime persone e, come sempre, tantissime auto.

Ieri 20 giugno tra l’altro ha fatto il suo ‘debutto’ la parziale chiusura al traffico serale del centro cittadino, come stabilito da recente ordinanza. In particolare è stato chiuso Corso Fratelli Brigida nel tratto che interseca Corso Umberto I (in foto). La decisione rientra in un ‘piano’ per aiutare i locali a ‘rialzarsi’ dopo la crisi. L’isola pedonale permetterà infatti per gli esercenti di avere maggior spazio per dehors e tavolini all’aperto.

Ebbene, sembrava un giorno feriale di piena stagione, con tanto di traffico in tilt e parcheggi introvabili, finanche al porto. Ma non solo. ‘Alla faccia’ della crisi legata all’epidemia da Covid19, i ristoranti erano pieni ed era impresa oltremodo ardua trovare un posto ‘last minute’ se non si era prenotato per tempo, a meno che non si volesse aspettare almeno le 22.30. Ma ormai tutti dovremmo sapere che la prenotazione è d’obbligo, stante i minori posti a sedere per via del distanziamento.