Il Comune di Termoli ha emanato una ordinanza con la quale dispone la chiusura di corso Fratelli Brigida tutti i venerdì, sabato e domenica a partire dal prossimo 19 giugno e sino al 15 settembre, quindi per l’intera estate, dall’incrocio con corso Umberto I fino a via Aubry/via Roma dalle 20 alle 2.

Allo stesso modo viene chiusa al traffico via Aubry, nonché il tratto in salita di via Marinai d’Italia dalla rotatoria del porto. Il tutto è voluto per impedire il transito delle auto in centro nelle giornate di maggiore afflusso di gente nelle ore serali, così da rendere il centro cittadino termolese una grande isola pedonale.

L’iniziativa era stata annunciata ieri in conferenza stampa dall’assessore Michele Barile.