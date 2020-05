Madonna dei Monti senza processione e Infiorata: l’intima commozione di Campobasso

Il Covid 19 in questi mesi ci ha obbligati a fare tanti sacrifici e a rinunciare a tante cose, ma ad una cosa non abbiamo mai rinunciato, alla speranza di un domani migliore, con tutti noi campobassani pronti a ripopolare le strade della nostra città sia nei giorni normali che nei giorni di festa.Tutto questo, come è giusto che sia, sta avvenendo gradualmente, ma intanto, nulla ci vieta di onorare le nostre feste cittadine anche da casa. Per questo motivo, in onore della Madonna dei Monti, oggi 31 maggio, abbiamo deciso di vivere anche online, con questo video e con altre sorprese, una ricorrenza da sempre molto sentita nella nostra città.Anche in tempi di Coronavirus è importante continuare a portare avanti le nostre tradizioni.#infiorata #campobasso #lacittàdeimisteri