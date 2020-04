Pilkington rischia licenziamenti, sindaca San Salvo: “Siamo unica famiglia abruzzese-molisana”

La sindaca di San Salvo Tiziana Magnacca ha scritto una lettera di ringraziamento ai colleghi di Termoli, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Campomarino che le avevano espresso sostegno per la vicenda del possibile spegnimento dei forni float della Pilkington, azienda che produce vetro a San Salvo.

“Grazie per la sensibilità e la tempestività nell’esprimere solidarietà al mio territorio e alla mia comunità per le sorti della Pilkington, preoccupazioni che sono state estese anche ai presidenti della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti – scrive Magnacca -. Vicinanza e gratitudine che ho molto apprezzato e che dimostra la vostra visione alta che ben fotografa la situazione corrente, considerando che le conseguenze per la nostra economia, e nello specifico per l’automotive, saranno ben più gravi, rispetto ad altri settori, in un domani che è più vicino di quanto non possa sembrare”.

Secondo la sindaca abruzzese “il pericolo paventato sulle sorti dei forni float esige uno stato d’allerta immediato per le possibili ricadute negative in termini occupazionali nella consapevolezza di trovarci in una situazione che non ha pari rispetto alle crisi precedenti. Ci troviamo nel comparto della produzione del vetro al cospetto di una concorrenza spietata non solo da parte delle aziende concorrenti della Pilkington, ma anche all’interno dello stesso gruppo vetrario”.

La sindaca sansalvese ritiene che “mai, come ora, è necessario fare squadra, prima di tutto tra noi sindaci per difendere le nostre comunità, che non hanno confini territoriali e con più punti di contatto di quanto si possa immaginare: siamo un’unica grande famiglia abruzzese-molisana per un territorio che ha storie e affetti comuni.

Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo contribuire prima di tutti noi stessi a costruire il futuro delle nostre popolazioni; ed è questa la strada che dovremo insieme percorrere. La mia comunità vi ringrazia ancora”.