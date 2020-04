Prosegue la campagna #ioscelgomolisano per sostenere la filiera agroalimentare nostrana. Ecco il nuovo video della campagna promossa sui media e sui social dall’assessore regionale al ramo.

Continua infatti la campagna di sensibilizzazione pubblica, dal titolo #ioscelgomolisano, promossa dall’assessorato regionale all’Agricoltura sui social e sui media per sostenere la filiera molisana, ovvero tutti coloro che in questi giorni difficili ‘restano in campo’ e lavorano per garantire la presenza di beni alimentari sulle nostre tavole.

Foto 3 di 4







“Il nuovo video – spiega l’assessore Nicola Cavaliere – ci mostra un Molise che non si arrende e che con determinazione e coraggio affronta l’emergenza Covid. È quindi doveroso, da cittadini, esprimere solidarietà e gratitudine, anche e soprattutto attraverso l’acquisto dei prodotti made in Molise”.