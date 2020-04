Gaffe del Corriere: Riccia, Montenero e gli altri paesi blindati ‘finiscono’ in Basilicata

Cercemaggiore, Montenero di Bisaccia, Pozzilli, Riccia e Venafro in Basilicata. Non avete letto male: ad inserirli non in Molise ma in Lucania ci ha pensato l’autorevole quotidiano Il Corriere della Sera che oggi (18 aprile) ha dedicato un focus ai comuni che in tutta Italia sono stati dichiarati ‘zona rossa’, presidiati dalle forze dell’ordine e ulteriormente blindati dalle ordinanze dei presidenti di Regione dopo i focolai da covid-19 registrati e considerati particolarmente pericolosi.

Il lapsus geografico nella mappa a corredo dell’articolo in cui gli esperti sottolineano l’importanza di tali zone per la propagazione del virus. In tutto il Paese oltre 100 tra paesi e città sono stati chiusi con specifici provvedimenti locali, uno dei primi adottato in Veneto per Vò Euganeo.

Invece in Molise le ordinanze hanno riguardato Cercemaggiore, Montenero di Bisaccia e Riccia in provincia di Campobasso, Pozzilli e Venafro in provincia di Isernia (in quest’ultimo caso la ‘zona rossa’ si è resa necessaria per il cluster legato al Neuromed). Oggi, leggendo il Corriere della Sera, i cinque paesi molisani ‘finiscono’ in Basilicata, mentre alla nostra regione vengono ‘assegnati’ i tre comuni lucani di Grassano, Irsina, Moliterno e Tricarico. Fra l’altro sono scadute le ordinanze firmate dal governatore Toma che ‘blindavano’ Riccia e Montenero di Bisaccia.

E’ la seconda gaffe commessa dal quotidiano di via Solferino nel giro di pochi giorni: il 15 aprile sempre il Corriere ha elogiato il ‘modello Molise’ perchè tra Pasqua e Pasquetta non si erano registrati nuovi contagi. La notizia, riportata da moltissimi altri giornali nazionali, era in realtà una bufala: durante i giorni di festa, non erano stati processati nuovi tamponi. Ecco perchè non si erano registrati nuovi casi di persone infettate dal virus.