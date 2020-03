Ospedale San Timoteo, sanificazione in corso al Pronto Soccorso

Il cancello dell’ospedale San Timoteo di Termoli, come pure quello del suo Pronto Soccorso, è chiuso, sbarrato all’utenza. Ma il presidio è aperto in queste ore per le operazioni di sanificazione, che dovrebbero concludersi nel fine settimana.

Ditte specializzate sono infatti al lavoro, così come annunciato dalla Asrem, per la bonifica di tutti i locali e in modo particolare dei reparti di emergenza e rianimazione, che hanno registrato i contatti più problematici. Non c’è ancora una data certa sulla riapertura del San Timoteo all’utenza ma, verosimilmente, secondo le indicazioni che circolano in queste ore, l’ospedale potrebbe tornare operativo tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo.

Intanto i degenti sono stati tutti trasferiti, come è ormai noto. Nessuno dei medici posti in quarantena in seguito ai contatti con alcuni operatori sanitari risultati positivi al Covid-19 ha accusato sintomi. Fonti Asrem garantiscono il loro rientro al lavoro contestualmente alla riapertura del presidio sanitario.