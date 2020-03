La preghiera straordinaria del Papa per la pandemia. Segui l’evento

Un momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia.

Oggi a partire dalle 18 e per circa un’ora Papa Francesco presiederà un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota, come annunciato lo scorso 22 marzo al termine della preghiera dell’Angelus.

“Il Pontefice – ricorda la sala stampa della Santa Sede – ha invitato tutti a partecipare spiritualmente, attraverso i mezzi di comunicazione, per ascoltare la Parola di Dio, elevare una supplica in questo tempo di prova e adorare il Santissimo Sacramento. Al termine della Celebrazione il Santo Padre impartirà la benedizione ‘Urbi et Orbi‘, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria“. Lo stesso invito è stato rinnovato dai Vescovi delle Diocesi molisane.

L’evento sarà trasmesso in diretta mondovisione su Rai Uno e Tv2000 e potrà essere seguito in più lingue sulla Radio Vaticana. Anche Primonumero lo trasmetterà.

Sarà un momento storico anche per la Chiesa e i fedeli in questo venerdì di quaresima, che è possibile seguire in streaming. Ci sarà anche la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria, che “cambia” alla luce dei tempi particolari che viviamo e che dunque servirà per chiedere al Signore di ascoltare l’invocazione di tutti gli uomini e le donne in questo tempo segnato dall’epidemia.

La Chiesa dà la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria ai malati di coronavirus, agli operatori sanitari, ai familiari e a quanti, con modalità differenti, si prendono cura di chi sta male. E proprio in virtù della situazione attuale stabilisce condizioni particolari, che ad esempio non prevedono la presenza fisica alle celebrazioni