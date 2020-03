Tutte le scuole e le università d’Italia rimarranno chiuse da giovedì 5 e fino a domenica 15 marzo. Lo ha deciso il Governo.

Dopo che la notizia era trapelata ma non era stata confermata da fonti del Governo, questo pomeriggio poco dopo le 18 il premier Conte e la Ministra dell’Istruzione Azzolina lo hanno confermato ufficialmente in conferenza stampa.

Si tratta di un provvedimento urgente, e che a memoria non ha precedenti. L’epidemia di coronavirus ha suggerito infatti al governo di adottare una misura stringente su indicazione del Comitato Scientifico incaricato di valutare le azioni di contenimento per cercare di fermare il contagio.

Uno di questi è appunto la chiusura totale di tutte le scuole fino a metà marzo. A questo punto si possono ritenere superate tutte le singole ordinanze adottate dai Comuni, come quella di Termoli che aveva ordinato la chiusura delle scuole per tre giorni proprio pochi minuti prima del provvedimento governativo. Niente scuole, né università in tutta Italia fino al 15 marzo.

“Ci siamo riuniti con tutti i ministri e il presidente dell’Istituto superiore di sanità Brusaferro che ci ha aiutato a valutare la situazione e l’andamento del contagio, fornendoci valutazioni tecniche – ha detto Conte -. L’orientamento del Consiglio dei Ministri era di disporre la chiusura delle scuole. Ci siamo anche detti: attenzione, su questo demandiamo al professor Brusaferro di ritirarsi col comitato per un approfondimento sulla sospensione delle attività didattiche. Ecco perché abbiamo impiegato un po’ di tempo. La notizia che è uscita è stata improvvida. Dovevamo avere tutti gli elementi per prendere poi la decisione a seguito di questa relazione tecnico-scientifica. A quel punto il Governo ha deciso così, anche perché molti già stanno agendo autonomamente. Fino al 15 lezioni sospese”.

Alla domanda su cosa avesse aggiunto l’approfondimento del comitato tecnico, il premier ha dichiarato che “l’approfondimento con il comitato ha tirato fuori che siamo intenzionati a contenere la diffusione del virus, perché per quanto efficiente, il sistema sanitario rischia di andare in sovraccarico“.

Sul fronte accademico, l’Università degli Studi del Molise fa sapere che, in concomitanza con la sospensione delle attività fino al 15 marzo, il Senato accademico ha deliberato la chiusura di tutte le sedi per effettuare gli interventi straordinari di sanificazione di tutti gli ambienti. In particolare, tutte le sedi universitarie resteranno chiuse all’utenza esterna nelle giornate del 5 e 6 marzo 2020, a partire dalle ore 8.00 di domani 5 marzo. Per il personale docente e tecnico amministrativo le strutture saranno chiuse dalle ore 14.00 del 5 marzo fino alle ore 20.00 del 6 marzo 2020.