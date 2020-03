Asfalto rovinato dagli scavi per la fibra, partono i lavori

Dalla prossima settimana, prenderanno il via i lavori di ripristino dell’asfalto in diverse zone cittadine, per quanto riguarda i lavori di scavo compiuti da Open Fiber per portare la fibra ottica in città.

Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gravina: “Si tratta di un altro programma preteso dalla nostra Amministrazione e ovviamente dovuto alla città. – ha dichiarato il primo cittadino – Ne approfitto anche per ricordare che siamo riusciti in questi mesi ad evitare di rompere strade e marciapiedi appena ripristinati in altri luoghi della città oggetto di interventi, compresi alcuni marciapiedi come viale Elena, via Roma ecc… Sarebbe bastato sottoscrivere l’accordo con Open Fiber prima ma tant’è”.

“Continueremo a vigilare sulla esecuzione dei lavori e dei ripristini, tenendo presente che nel caso dei lavori per la fibra ottica, esiste il c.d. decreto scavi, per il quale i ripristini sono di un metro di larghezza”.