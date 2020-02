Un giudizio duro e tranchant sull’operato dell’Amministrazione Roberti da parte del centrosinistra. Opere e progetti bloccati, secondo la commissaria di circolo Maria Chimisso e del gruppo entrato nella minoranza consiliare e che fino a maggio scorso faceva parte dell’Amministrazione Sbrocca.

Il gruppo ricorda con sarcasmo quello che fu lo slogan in campagna elettorale, “Ri-progettiamo Termoli”, per evidenziarne la fallacia, almeno stando a questi primi 8 mesi di lavoro. “Una amministrazione comunale che non brilla per progettualità, ma neanche per attivismo. Ci piacerebbe sapere quali sono i grandi progetti con cui avrebbero ri-progettato Termoli, ma, a quanto vediamo, in questi otto mesi di amministrazione nulla è stato fatto e gli unici interventi hanno riguardato l’inaugurazione di nostre opere”.

E sempre con sarcasmo il centrosinistra si domanda: “Forse perché l’amministrazione Roberti è impegnata nella manutenzione ordinaria? Macché! A causa di due buche davanti al Modenese (foto sopra), da un mese la strada è chiusa da transenne nel senso verso nord dirottando il traffico sul lungomare e riducendo la carreggiata in direzione sud. Da un mese!”. (foto in home)

Non va meglio nel giardino dell’ex istituto in viale Trieste: “Da ormai due settimane ci sono dei rami abbandonati nel giardino del Nautico e non si sa quanto tempo è stata chiusa anche via Perrotta, che è una strada nevralgica, poiché dà accesso alle scuole e al centro di protezione civile. Oggi hanno finalmente cominciato i lavori. Era ora!”.

Per completare il quadro, il centrosinistra fa notare lo stato del parcheggio di RioVivo (foto sopra) dove gli alberi sono stati tagliati e non ancora rimossi. La foto è stata scattata oggi 12 febbraio, ma è proprio di oggi l’intervento sugli arbusti.