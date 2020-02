Di Brino risponde al centrosinistra: “Quali opere ha inaugurato Sbrocca?”

A rispondere al centrosinistra, che ha accusato l’Amministrazione Roberti di inerzia e mancanza di programmazione, è il consigliere comunale di maggioranza Antonio Basso Di Brino. Nella sua puntuta replica spazio innanzitutto ai lavori che in questi giorni interessano l’ingresso del lungomare nord per via di una voragine che si è aperta di fronte all’ex hotel Modenese.

“Sbrocca e il Pd – spiega nella nota il consigliere Di Brino – dimenticano il proprio passato. In cinque anni non sono riusciti ad inaugurare una loro opera. Le opere avviate prima di loro, il lungomare nord, il corso, il Macte ed altre erano già state attuate e in fase di realizzazione e non sono state inaugurate per la vergogna di non essere stati protagonisti di quelle stesse opere.

Sfido chiunque a ricordare una sola opera iniziata, realizzata e conclusa dall’amministrazione Sbrocca. L’unica, a memoria d’uomo, potrebbe essere Via Dante che, però, doveva essere realizzata da Rfi e invece è stato acceso un mutuo di cinquecentomila euro per trenta anni che adesso graverà sulle spalle dei termolesi e per i quali oggi la Corte dei Conti chiede la restituzione (sarebbe interessante se fosse proprio Sbrocca a dover risarcire il danaro, ma questo sarà il mio impegno politico e personale).

Non si osa inoltre ricordare tutte le incompiute di Sbrocca, vedasi il mercato di Via Inghilterra pronto nel 2014 e non ancora aperto per i pasticci burocratici realizzati dalla scorsa amministrazione comunale. Basta poi riflettere – prosegue il consigliere di Fratelli d’Italia – sul tunnel, la riqualificazione urbana, l’ampliamento del cimitero, sul progetto relativo al trasporto pubblico locale, l’affidamento e la gestione del Macte, l’appalto della mensa nelle scuole per diciotto anni. Ce ne sarebbero molte altre iniziate da Sbrocca e non concluse nei suoi cinque anni di mandato.

L’amministrazione Sbrocca – conclude Di Brino – sarà ricordata come quella del già e non ancora, come la famosa utopia del Terzo Millennio. Ma anche come l’unica amministrazione in Italia ad aver autorizzato un circolo calcistico e un dopolavoro in una scuola”.