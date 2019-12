Campobasso

Parcheggio da “fenomeni”: lascia l’auto al centro della rotatoria di Parco dei Pini

Boom di like per il video di un’automobilista che in giro a Campobasso non ha potuto fare a meno di immortalare l’anomalo luogo di sosta con a corredo un simpaticissimo sfottò: “A fenomeno…”