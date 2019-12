‘Babbi Natale in fuga’, tutte le società e gli atleti premiati

Grande successo di partecipazione, per quella che sta diventando una vera festa e una tradizione a Petacciato. Riuscitissima anche l’edizione 2019 di ‘Babbi Natale in fuga’, manifestazione podistica organizzata nel dettaglio dall’associazione Runners Petacciato.

Sono stati più di 200 gli iscritti – tutti rigorosamente muniti di pettorale e cappellino da Santa Claus – nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli fra vento e pioggia. “Siamo soddisfattissimi e felicissimi – commenta il presidente dell’associazione, Gabriele Berchicci -. Tanto lavoro e tanto impegno ripagati con la presenza di numerosi podisti presenti a Petacciato. Ottima organizzazione sul piano della sicurezza lungo il percorso e per questo ci tengo a ringraziare a nome di tutta la società Runners Petacciato il sindaco, gli addetti del Comune, il comando dei carabinieri di Petacciato, il vigile urbano, la protezione civile di Petacciato. Hanno svolto un lavoro pazzesco, abbiamo ricevuto un sacco di complimenti da parte di tutti i partecipanti specie sul percorso e per l’ottimo ristoro”.

Da parte di Berchicci “un grazie a tutte le società sportive che nonostante il freddo sono comunque venute a correre nel nostro paese, qualche podista anche con la febbre. Un grazie a tutti gli sponsor, al gruppo corridori e camminatori e al calcio femminile Kaos Mama della Runners Petacciato per l’aiuto e la realizzazione del ristoro”.

Ma non c’è solo l’aspetto sportivo a caratterizzare l’evento che si è svolto lungo le strade principali di Petacciato. Infatti il ricavato della manifestazione sarà devoluto per il sociale e in particolare al reparto di Pediatria dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Il direttivo Gabriele Berchicci , Said Boukari, Paolo Di Silvio ringraziano tutti e danno appuntamento per la 4° edizione di “Babbi Natale in fuga’ nel 2020.

Questi gli atleti che hanno ottenuto un premio come migliori classificati al traguardo.

Premiate le prime cinque donne: la prima classificata Francesca De Santis, a seguire, Rosalba Monachese, Candida Pascale, Julia Mariani e Maria Roberta Luciani.

I primi cinque uomini: il primo classificato Umberto Di Credico, a seguire Felice Dell’Aquila, Domenico Pracilio, Mauro Battista, Vincenzo Grassi; Inoltre sono stati estratti 10 premi tra i camminatori.

Premiate le prime 3 società regionali :

1)Atletic Club Termoli

2) Podistica Montenero

3) Larino Run

Più le prime 3 società Extra Regionali

1) Podistica San salvo

2 ) Asd Lupi d’Abruzzo

3 ) Asd Atletica Rapino