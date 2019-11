Teramo a Spicchi troppo forte per i ragazzi dell’Airino: sconfitta 104-29

Ottava giornata che riserva la settima sconfitta (su sette gare giocate) per l’Airino basket Termoli nella serie C Silver Abruzzo/Molise. I ragazzi di coach Coppola hanno ceduto per 104-29 sul campo della Teramo a Spicchi nell’incontro disputato sabato sera 16 novembre nella città abruzzese.

Il quintetto termolese, in campo come al solito con una formazione di under 18, ha fatto il possibile, ma il divario con le altre squadre del torneo resta enorme. I teramani, pur con molti assenti, sono partiti fortissimo lasciano appena 10 punti agli ospiti nel primo tempo.

parziali: 25-8; 54-10; 85-22; 104-29

Teramo a Spicchi: Pira 8, Scarnecchia 4, Wu (c), Ragonici 10, Piccinini ne, Petrucci 10, Massotti 15, Sacripante, Lanzillotto 9, Manente 17, Roscioli 31, Ferraro ne. All. Simone Stirpe, Ass. all. Nastasia Di Carlo.

Airino Termoli: De Carlo 7, Grasso 2, Rotondo 6, Pellicciotti (c) 3, Tozzi 4, Del Grande 4, Lentinio 3. All. Salvatore Coppola.