Cerchi lavoro? Hai bisogno di un ingresso extra che ti permetta di pagare le bollette e toglierti qualche sfizio? Devi fare i regali di Natale e non sai come pagarli? Hai un mutuo e le tue finanze scarseggiano? La soluzione è il Gruppo AQR, top player italiano nella gestione del Business Process in Outsourcing, con 5 imprese e 750 collaboratori operanti su 10 sedi nazionali e 2 internazionali, supporta i suoi partner dell’ambito Finance, Utility e Telecomunicazioni attraverso servizi di Digital Marketing, Telemarketing, Teleselling, Ricerche di mercato, Sondaggi, Analytics reporting, Sales Agency, Customer care, Back office e Credit recovery.

Il Gruppo AQR è stato fondato nel 2010 e da quasi dieci anni garantisce l’eccellenza delle performance attraverso il talento delle sue risorse umane ed un’organizzazione aperta alla partecipazione, alla carriera ed all’innovazione. Grazie al Gruppo AQR centinaia di giovani e madri sono riusciti a costruirsi un futuro basato su formazione costante, impegno di qualità e competenze, acquisite tramite i corsi offerti dall’azienda.

Una grande opportunità di guadagno che oggi si presenta a Termoli: Deal Evolution, società storica del Gruppo AQR, leader nell’erogazione di servizi di customer service, per sostenere il suo piano di sviluppo seleziona figure per la sede operativa di Termoli, situata presso il centro commerciale ‘La Vida’ in via dei Palissandri 8.

Operatori di call center, con possibilità di crescita e di carriera:

Ricerchiamo persone di valore, desiderose di valorizzare le proprie skill comunicative e relazionali attraverso attività di:

Analisi del servizio

Contatto phone con il Cliente

Analisi del Descrizione servizio

Commercializzazione del servizio (prodotti finanziari, forniture energetiche, telecomunicazioni, ecc.)

Aggiornamento data base.

Cosa offre l’azienda:

Formazione : le risorse inserite seguiranno un percorso formativo d’aula, in e-learning e di training on the job.

: le risorse inserite seguiranno un on the job. Sviluppo: le performance ed il potenziale espresso sono oggetto di valutazione e determinano opportunità di job rotation e sviluppo nei diversi ambiti aziendali ed infragruppo.

Orario di lavoro: part-time.

Offriamo: compenso fisso e bonus; contratto CCNL Assocall.

Richiediamo: buone capacità comunicative e relazionali, determinazione, orientamento al cliente, apertura all’aggiornamento ed al miglioramento continuo.

Invia il tuo curriculum a:

selezione-termoli@dealevolution.it

Non perdere l’occasione di entrare in un team dinamico, per dare una svolta alla tua vita, diventando economicamente indipendente, facendo carriera in una delle aziende leader del settore ed apprendendo tecniche di marketing senza dover pagare nulla.