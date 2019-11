La juniores del Campobasso manda al tappeto il Foggia e sale in zona playoff

I lupetti si impongono con autorità sul Foggia e salgono nelle zone alte della classifica del campionato juniores, girone L. Un periodo d’oro per la formazione di Massimo Barometro che centra la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, unico ko a Cerignola, tra l’altro viziato da un evidente errore della terna arbitrale. Contro i ‘satanelli’ i rossoblù hanno sfoggiato l’abito buono riuscendo a dominare la prima frazione di gioco e a gestire il vantaggio conseguito nel corso della ripresa per poi affondare il definitivo colpaccio.

L’1-0 arriva intorno al 20esimo: azione corale ben orchestrata dal Campobasso, batti e ribatti in area di rigore, la palla giunge sul piede di De Libero che dal limite scocca un radente che schizza sul terreno bagnato e inganna Mascolo che non trattiene. Una rete meritatissima, considerando che nell’arco dei 45 minuti si va vicino al raddoppio in almeno altre tre circostanze. Soprattutto con Ciamarra che a tu per tu col portiere non sfrutta la ghiotta occasione e con Della Ventura che vede respingersi sulla linea la conclusione dopo un’iniziativa personale da applausi.

Nel secondo parziale, come detto, i molisani gestiscono senza rischiare più di tanto. La reazione pugliese è affidata soltanto a qualche tiro da lontano che non impensierisce Santaniello. E allora Morgese decide che è l’ora di chiudere la pratica e alla mezz’ora sferra una botta dai 30 metri che trova la porta, l’incrocio per la precisione. 2-0 e vittoria in ghiaccio. FdS

CAMPOBASSO 1

FOGGIA 0

CAMPOBASSO: Santaniello, Tizzani, Luisi, La Vecchia, Marino, Martinucci, Ciamarra, Morgese, D’Anchera, De Libero, Della Ventura. A disposizione: De Toffol, Niro, Schiattone, Arco, Camorani, Marchetti, Feola, Pontillo, Di Martino.

ALL.: Massimo Barometro

FOGGIA: Mascolo, Pompa, Lioce, Ambrosino, Narciso, Botticelli, Rendine, Di Iorio, Verderosa, Mininno, Carella. A disposizione: Catalano, La Piccirella, Mazzacano, Pignataro, Nunziante, Iannelli, Martinelli, Scarpiello, Lo Mele.

ALL.: Gaetano Pavone

ARBITRO: Matteo Pasqua di Termoli.

Assistenti: Griguoli di Isernia e Marinelli di Campobasso.

MARCATORI: 21’ De Libero, 75’ Morgese.