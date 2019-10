Il comitato Termoli No Tunnel torna a fare luce sulla questione del piano di riqualificazione urbano della città, meglio noto come Tunnel di Termoli.

Una questione che secondo il comitato “non è ancora definitivamente chiusa. Non intendiamo abbassare la guardia e lasciare languire la situazione in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sull’esito del ricorso presentato dalla Ditta De Francesco. Cosa che potrebbe avvenire tra parecchi mesi” si legge in una nota.

Per questo hanno programmato un nuovo incontro pubblico per fare il punto della situazione con la cittadinanza. “L’obiettivo a cui si mira è quello di chiudere la partita molto prima. Per discutere sul da farsi è convocata una pubblica assemblea per lunedì 14 ottobre alle 18 nella sala parrocchiale della chiesa di San Timoteo”.