“Il duce ha sempre ragione”, lo spettacolo di Manusacchio apre RipaEstate 2019

Dopo la serata gastronomica al borgo antico (Gheve mieglie ka lire) che ogni anno fa da preludio al cartellone estivo, parte ufficialmente RipaEstate 2019.

Domani, 25 luglio, sarà lo spettacolo diretto da Gianni Manusacchio ad aprire il sipario per questa nuova estate all’insegna, come sempre, di teatro, musica, intrattenimento, gastronomia, sport, giochi per bambini e cultura.

Quasi ogni giorno una proposta diversa, con momenti forti come gli eventi legati al Palio delle Quercigliole o l’arrivo di personaggi noti come il comico Pino Campagna.

“Il Duce ha sempre ragione” con Francesco Vitale è l’opera che verrà messa in scena nel nuovo Belvedere del paese, in via Umberto I, scendendo dalla piazza al centro storico che guarda a valle.

Sarà questo meraviglioso scorcio lo scenario di uno spettacolo che ha avuto molto successo ed è stato riproposto già una quarantina di volte in diverse regioni d’Italia.

Sul filo della memoria “Il Duce ha sempre ragione!” vuole approfondire la natura di un personaggio tragico del nostro passato storico ripercorrendo il ventennio fascista dai prodromi iniziali fino alla caduta del regime. Una tagliente ironia rende questa pièce teatrale una frizzante e ardita messa in scena di un tema molto delicato, quello della follia umana alimentata dal potere che distrugge tutto ciò che osserva. Un’ esperienza da non perdere. L’appuntamento è alle 21.30.