“Pensavo che meravigliarsi fosse sempre più difficile, poi un branco di delfini mi ha nuotato accanto”. Questa frase, trovata sul web, rappresenta a pieno quello che si prova quando ci si imbatte in un branco di delfini. Uno spettacolo da togliere il fiato: magico, singolare e, seppur comune, ogni volta è sempre emozionante, come se fosse la prima. È questo ciò che accade quando, scrutando l’orizzonte sulla spiaggia di Termoli, si intravedono delle figure che si muovono sinuose sul pelo dell’acqua, giocano, comunicano, si divertono: sono i cetacei, amici del litorale molisano che spesso si avvicinano alla costa e lasciano tutti senza parole non appena iniziano a ‘saltare’ fuori dall’acqua.

Con i loro movimenti sinuosi che costruiscono una danza leggiadra ed ipnotica, il loro corpo perfettamente affusolato per adattarsi alle onde e nuotare velocemente ed il loro carattere mite, i mammiferi marini abitano le acque del Mar Adriatico da ormai diverso tempo. E questo prezioso scrigno della natura, rappresentato dalle acque adriatiche, spesso si apre ad emozioni forti. È ciò che è accaduto ad un gruppo di ragazzi che, a bordo di una barca a vela che solcava il mare al largo di Termoli, ha incontrato un branco di delfini: dopo aver avvicinato l’imbarcazione, incuriositi dalla stessa, hanno deciso di ‘scortarla’, anticipandone la rotta.

E mentre la barca solcava il mare, i cetacei hanno nuotato davanti ad essa, spesso affiancandola, tra salti, piroette e giochi d’acqua. La giornata calda, il mare calmo ed il sole alto nel cielo hanno reso l’incontro ancora più magico, con i corpi dei delfini che si riflettevano ad ogni movimento. L’emozionante momento è stato subito immortalato grazie ad un telefonino, e per fortuna che esiste la tecnologia, e postato sul noto social network facebook da Fabio D’Ascenzo che ha deciso di condividere la gioia e la genuinità di quel momento con i suoi contatti.

Non è così raro fare incontri speciali come questo nelle acque al largo di Termoli: solo qualche mese fa, il 24 aprile per l’esattezza, alcuni esemplari di delfino si sono spinti fin quasi a riva nei pressi dello stabilimento balneare La Piovra, tra l’incredulità e lo stupore dei tanti che, mentre passeggiavano sulla battigia, hanno potuto assistere ad uno spettacolo unico. Le acque della città forniscono un habitat tranquillo e particolarmente apprezzato da questi mammiferi acquatici che lo hanno scelto come luogo ideale per vivere e proliferare.