Un musetto allungato si affaccia timidamente sullo specchio d’acqua, poi una pinna ed infine una coda: il delfino fuoriesce dal mare, sul Lungomare Nord nei pressi dello stabilimento La Piovra e si mostra in tutta la sua perfezione. Nasce così, da quel movimento ripetuto costantemente, una danza leggiadra che affascina e non passa inosservata. Un colpo di coda dopo l’altro, gli esemplari nuotano a poche decine di metri dalla costa, accanto agli scogli frangiflutto.

Si tratta di un paio di cetacei, ma potrebbero essere anche di più, che questa mattina, mercoledì 24 aprile, hanno offerto uno spettacolo che lascia senza fiato: l’immagine, suggestiva, è stata subito immortalata in questi scatti che mostrano l’escursione dei delfini verso le coste termolesi. Animali bellissimi, che abitano da anni nelle acque dell’Adriatico ed al largo di Termoli, che spesso si avvicinano alle imbarcazioni al largo per una battuta di pesca o in direzione delle Isole Tremiti.

La loro presenza non è certo nuova, ma osservarli suscita sempre una certa emozione: a maggior ragione quando si avvicinano così tanto alla costa. Un assaggio di un’estate ancora lontana, secondo il calendario, ma che ci sta già abituando alle temperature che arriveranno.