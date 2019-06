Il senso dell’iniziativa è quello di condividere un percorso di fede e di accompagnare una festa così importante dando il meglio delle proprie capacità. Anche quest’anno un gruppo di volontari ha rinnovato la suggestiva infiorata in occasione della solennità del Corpus Domini. Corso Vittorio Emanuele è stato ricoperto da un singolare tappeto di creazioni realizzate utilizzando migliaia di petali di fiori e altri materiali di fortuna come segatura, sale colorato e fondi di caffè.

Un impegno iniziato da diverse settimane che ha coinvolto ed entusiasmato i volontari, coordinati da Pasquale Abruzzese, per arrivare pronti alla domenica dedicata a Gesù che si fa corpo e sangue per l’umanità. Si sono messi all’opera dalla mattina presto sotto un sole battente e hanno disegnato, pian piano, i vari motivi a sfondo religioso.

Significativo il risultato, con un forte senso di realismo e coinvolgimento emotivo capace di richiamare in paese anche diverse presenze da tutto il circondario. Singolare il passaggio della processione del Santissimo Sacramento portato da padre Vincenzo Bencivenga lungo il Corso principale e accompagnato da numerosi fedeli.

In paese sono state allestite in più punti anche le tradizionali chiesiole dove la processione ha effettuato delle soste in raccoglimento e preghiera. Complimenti a tutti i volontari per aver dedicato tempo e sacrificio per la riuscita dell’infiorata del Corpus Domini. Appuntamento al prossimo anno.