Quarta la staffetta mista dell’Istituto Alfano alle Nazionali di Duathlon che si è svolto a Porto Sant’Elpidio a partire dal 30 maggio scorso. I ragazzi Jacopo Colicchio, Alessandro De Luca e le ragazze Francesca Amorosa e Federica Parlapiano hanno lottato alla pari con atlete di pari età delle più grandi regioni italiane: circa 450 i ragazzi qualificati alla fase nazionale da tutta Italia, accompagnati da 125 professori in rappresentanza di 17 Regioni.

Nelle stesse giornate, intanto, al Liceo Sportivo dell’Istituto Alfano si è disputata anche la finale del torneo di basket, a conclusione del percorso formativo di pallacanestro del biennio, al quale ha collaborato, insieme agli insegnanti della scuola, anche Salvatore Coppola, allenatore dell’Airino Basket Termoli: tutta la comunità scolastica gli è particolarmente grato per la grande disponibilità dimostrata per un quinquennio con gli alunni del Liceo Sportivo e per la sua inossidabile passione: ha offerto ai ragazzi professionalità e competenza incoraggiandoli alla pratica della pallacanestro.