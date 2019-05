Organizzata dell’Istituto Alberghiero di Termoli e dall’associazione Terzo Millennio con il patrocinio del Comune di Termoli, si è svolta sabato 18 maggio una manifestazione dedicata al grande imperatore Federico II di Svevia. All’evento hanno partecipato diverse altre associazioni legate al periodo federiciano con figuranti in bellissimi abiti medievali, musici, sbandieratori, falconieri e tamburi imperiali e chiarine.

Prima della sfilata per le vie della città, si è tenuto un convegno nell’aula magna dell’Istituto Alberghiero dedicato proprio all’imperatore Federico II e, a parlare della storia di questo grande personaggio, si sono alternati il professor Antonio Mucciaccio, il presidente dell’Associazione di Lucera “Puer Apuliae” Simone Berardino e il presidente dell’Archeoclub di Termoli Oscar De Lena.

Subito dopo il convegno è iniziata la sfilata di tutte le associazioni partecipanti, per le vie della città di Termoli e del Borgo Antico tra l’entusiasmo dei tantissimi turisti e le tantissime persone che passeggiavano per il Corso Nazionale.

In Piazza Duomo, affollata come non mai, si sono esibiti prima gli sbandieratori e poi i due fratelli della Rapax Falconeria di Melfi che hanno entusiasmato tutti i presenti facendo esibire, in una serie di performance, il loro aquilotto coinvolgendo anche il presidente dell’associazione Terzo Millennio, Giuseppe Bucci, al quale va un plauso per a perfetta organizzazione anche grazie alla presenza dei volontari dell’associazione SAE 112 che si sono impegnati affinché il tutto si svolgesse nella massima sicurezza.

A conclusione della sfilata, sempre all’Istituto Alberghiero affollato forse come non mai, degustazione di alcuni dei cibi preferiti del grande imperatore Federico II molto apprezzati dai presenti e preparati e presentati con arte dai professori e dai numerosi studenti dell’Istituto Alberghiero, conosciuto in tutta Italia e all’estero per le numerose affermazioni a gare e concorsi di enogastronomia.

Un grande ringraziamento da parte degli organizzatori va alla vice sindaco nonché dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Maricetta Chimisso.