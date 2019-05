Giornata nazionale dello sport, tutto pronto per una domenica di festa

Domenica 2 giugno, a Campobasso, si svolgerà l’attesa manifestazione denominata “Giornata Nazionale dello sport”.

La molteplicità di eventi programmati per l’occasione si terranno in Piazza della Vittoria e lungo Corso Vittorio Emanuele dove – appunto – saranno realizzate una serie di iniziative sportive che hanno la finalità di offrire ai cittadini l’opportunità di praticare le diverse discipline attraverso momenti di incontro attivo con la pratica sportiva.

Per questo il comune di Campobasso, in occasione dell’evento organizzato per domenica 2 Giugno, dalle 7 e fino alla fine della manifestazione ha ordinato il divieto di sosta in Piazza della Vittoria.

Ha poi disposto che il personale della polizia locale vigili sull’osservanza dell’ordinanza disponendo in tal senso anche l’allestimento della segnaletica stradale. Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi con il carro attrezzi.