Il molisano Testa al via del campionato rally junior: si parte da Sanremo

Parte dal Rally di Sanremo l’avventura nel campionato italiano rally junior del molisano Giuseppe Testa. Il driver di Cercemaggiore, navigato dal fido Massimo Bizzocchi, gareggerà a bordo della nuova Ford Fiesta R2B sotto i colori di Aci Team Italia e sfiderà in sei tappe tricolori sei equipaggi che andranno a caccia del tricolore e del premio messo in palio dall’Aci Automobile Club Italia: la partecipazione al mondiale junior 2020 per il primo classificato.

Un’occasione, importante, dunque, per il pilota molisano che nel corso degli anni passati ha già dimostrato di saper andare forte e di meritare palcoscenici importanti. La concorrenza sarà come sempre agguerrita ma Giuseppe Testa è pronto a dire la sua in chiave campionato. Quella di mercoledì 10 aprile per Testa è stata giornata di test pre gara in vista di gara e le sensazioni sono state positive.

La gara che ci sarà venerdì e sabato, sarà tutt’altra cosa, ma le valutazioni fatte lasciano ben sperare. “E’ una grande opportunità – ha spiegato Giuseppe Testa alla vigilia della prima gara tricolore – siamo sette equipaggi, tutti bravi, sarà il cronometro ad emettere il verdetto finale”.

Il pilota di Cercemaggiore torna con Aci Team Italia dopo l’esperienza del 2015. “Si riparte – continua – è un capitolo nuovo e spero di fare qualcosa di bello e importante in questa stagione. Darò tutto me stesso per ottenere dei buoni risultati, a partire dal rally di Sanremo. Sarà un campionato italiano avvincente da vivere chilometro dopo chilometro, gara dopo gara, bisognerà partire forte per mettere punti in cassaforte. Poi alla fine tireremo le somme”.

Calendario CIR Junior 2019: Rally Sanremo 11/4-13/04; Rally Adriatico 03/05-05/05; Rally Italia Sardegna 13/06-16/06; Rally di Roma Capitale 19/07-21/07; Rally del Friuli Venezia Giulia 30/08-31/08; Tuscan Rewind 22/11-24/11.