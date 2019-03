Non c’è dubbio: l’aumento del costo dei biglietti per la partita di domenica 31 marzo contro il Cesena aveva provocato malumori nella tifoseria. Molti non si spiegavano la decisione che la società del Campobasso calcio aveva preso. E non è servita nemmeno la lettera aperta scritta dal club per spiegare che in questa stagione “abbiamo messo in campo le nostre risorse economiche, professionali ed umane” e che ci si aspettava “la risposta del pubblico per continuare insieme un cammino che può portare tutti noi davvero lontano, dove meritiamo di stare. Vogliamo rendere Campobasso un’eccellenza in Italia”.

Alla fine, dopo ore tribolate, il sodalizio rossoblù ha deciso di fare dietrofront sul costo dei biglietti. Questa sera – 27 marzo – l’annuncio con un comunicato stampa: “Ci abbiamo messo anima, cuore, passione e investimenti. Abbiamo ridato dignità nazionale a una piazza come Campobasso. Stiamo già progettando il futuro del club per restituire alla città il palcoscenico che merita.