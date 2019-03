L’imprenditrice Paola Palombino di San Giacomo degli Schiavoni ha vinto 10mila euro al programma ‘ Soliti Ignoti – Il Ritorno’ condotto da Amadeus ed in onda questa sera, mercoledì 20 marzo. Fondatrice dell’associazione di promozione culturale ‘Turismol’, Paola si è portata a casa il montepremi dopo aver lottato, denti ed unghie, per aggiudicarselo.

La puntata, registrata la scorsa settimana dal Teatro delle Vittorie di Roma, è stata ricca di colpi di scena. Tranelli, emozione e la presenza dell’attore Aldo Baglio, del famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, hanno messo a dura prova Paola che non si è lasciata scoraggiare ed ha continuato la sua gara.

Un’indagine faticosa e sofferta, come definita dallo stesso Amadeus, quella portata a termine da Paola che dopo aver indovinato il mestiere svolto dal primo ignoto, guadagna 5mila euro. Di qui in poi, vuoi per le telecamere, per la presenza del pubblico, l’imprenditrice non riesce a strappare i 100mila ed i 30mila euro in capo agli ignoti numero 2 e 3.

Dopo una leggera ripresa che le consente di mettere in cassaforte altri 5mila euro, Paola incontra l’ignoto numero 5 che porta con se un imprevisto che le fa perdere il montepremi. Riesce tuttavia a recuperare indovinando il mestiere di Aldo Baglio che, appena ventenne, lavora in Sip dove si occupava di installare apparecchi telefonici. “Ho lavorato lì 2 mesi – ha confessato – Poi ho mollato perché avevo sonno e volevo fare un lavoro che mi permettesse di dormire. Ho scelto di fare il comico per questo”.

Paola si trova quindi alla sfida finale, quella del ‘Parente misterioso’ ed ha davanti due scelte: raddoppiare la vincita, portandola a 20mila euro, o restare a 10mila euro ed avere l’indizio che conferma il grado di parentela tra Gianni, 69 anni, ed uno degli 8 concorrenti in studio. Scelta immediata per l’imprenditrice che vuole conservare i 10mila euro e portarseli a casa, scegliendo di avere conferma sulla parentela.

Quegli occhi celesti, il taglio del viso e della bocca non lasciano scampo. Paola individua che Gianni sia il padre dell’ignoto numero 6 e, dopo che Amadeus ha eliminato tutti gli altri concorrenti ad eccezione di uno, Paola si trova davanti ad un bivio: avrà indovinato? Qualche minuto di suspence e la risposta attesa arriva: “Sì, sono suo padre”. Tra la gioia e l’incredulità l’imprenditrice porta a casa 10mila euro ed il gioco da tavola per il suo adorato Giuseppe che, a 5 anni, fa il tifo per la mamma.