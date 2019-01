Un plauso al reparto di nefrodialisi di Termoli: “Persone serie, competenti ed affidabili”

Sempre più spesso si legge di malasanità, di cattivo funzionamento dei reparti e di crisi del settore sanitario. Quella che arriva oggi è, invece, una lettera controcorrente, un ringraziamento che viene dal cuore nei confronti del comparto molisano. A scrivere il plauso è Jole, cittadina molisana, che ha scelto Primonumero per dire grazie:

“Buongiorno alla redazione di Primonumero, mi chiamo Jole e vorrei fare un ringraziamento particolare ad una persona speciale. Si chiama Marco Locicero ed è un medico nefrologo arrivato a Termoli da pochi mesi, un professionista serio e disponibile con i pazienti”.

Gratitudine che Jole vuole estendere a tutta la categoria dei medici e, in particolare, al nosocomio basso molisano: “Si parla spesso di malasanità o di medici ed infermieri poco competenti, non è sempre così ed è per questo che volevo ringraziare attraverso un giornale online il dottor Locicero e tutto il personale del Reparto di Nefrodialisi dell’ospedale San Timoteo di Termoli capitanato dal dottor Luigi Fantetti”.